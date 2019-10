Klischees über Berufe Sind Politiker faul, machtgierig und korrupt?

Wenn sich jemand mit Politikerklischees auskennen muss, ist es wohl jemand wie der Vollblutpolitiker Joachim Pfeiffer: Schon mit zwölf wollte der Urbacher, Jahrgang 1967, in die Junge Union eintreten (wurde aus Altersgründen aber erst mal abgelehnt), saß acht Jahre im Urbacher Gemeinderat, ist seit 1996 Vorsitzender der CDU-Fraktion im Verband Region Stuttgart und seit 2002 Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Waiblingen. Ein Mann also, der sich der Politik voll verschrieben hat. Also, Herr Pfeiffer: Was ist dran an den miserablen Berufsklischees von Politikern?

„Man ist wie ein Hamster im Rad“

Falsche Frage, findet Pfeiffer. Auch wenn er schon 17 Jahre lang vollumfänglich Politik macht: Politiker zu sein sei für ihn kein Beruf, sondern eine Berufung auf Zeit. „Ich bin ein politischer Mensch, der sich früh für Politik interessiert hat“, spezifiziert er. Als Bundestagsabgeordneter sei er immer im Dienst, sieben Tage die Woche. „Es wird nie langweilig. Das treibt mich an.“ Andererseits, räumt er ein, sei sein Leben anstrengend, weil der Ausgleich zu kurz komme. „Man ist wie ein Hamster im Rad“, sagt der 52-Jährige. Schon lange trenne er nicht mehr zwischen Politik und Privatem, Arbeit und Freizeit. „Ich mache mein Interesse zur Arbeit. Sonst ginge es nicht.“

Einer, der so lebt und tickt, muss das Klischee vom faulen Politiker total ungerecht finden. Und in der Tat: Dass angesichts leerer Reihen im Bundestag viele meinen, Politiker kriegten ihr Geld fürs Nichtstun, ärgert Pfeiffer durchaus. Zumal ihm manche Praktikanten schon bescheinigt hätten, ein solches Pensum wie er niemals leisten zu wollen. Früher sei er noch joggen gegangen, heute bleibe für Freizeit und Privatleben keine Zeit mehr. Aber, sagt Pfeiffer: „Den Preis muss man zahlen.“