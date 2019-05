K.o. in der Relegation Union Berlin besiegelt den nächsten VfB-Absturz

Doch dann gab es auch für die Schwaben ein kurze Schrecksekunde: Die beiden Innenverteidiger Holger Badstuber und Ozan Kabak rauschten nach einem Kopfballduell mit Sebastian Andersson mit den Köpfen aneinander (20.). Während Routinier Badstuber schnell wieder auf den Beinen stand, musste der junge Türke minutenlang auf dem Rasen behandelt werden. Schließlich konnten beide Abwehrspieler mit einem Kopfverband weiter spielen.

Der VfB hat mehr vom Spiel - belohnt sich aber nicht

Kurz vor dem Halbzeitpfiff musste sich Rafael Gikiewicz im Union-Tor noch einmal strecken und einen strammen Zuber-Schuss zur Ecke abwehren (44.). Die Stuttgarter hatten im ersten Durchgang deutlich mehr vom Spiel (6:1 Torschüsse, 62 Prozent Ballbesitz), belohnten sich aber nicht für ihren Aufwand. Die Hausherren hingegen waren mit wackeligen Knien auf den Platz gekommen, bissen sich dann aber in die Partie und warfen sich leidenschaftlich in jeden Zweikampf. Torlos ging es in die Halbzeitpause. Die „Eisernen“ waren zu diesem Zeitpunkt nur noch 45 Minuten vom ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte entfernt.

Für den zweiten Durchgang brachte VfB-Coach Willig wie schon im Hinspiel mit Mario Gomez einen frischen Stürmer. Der Altmeister kam für den jungen Nicolas Gonzalez in die Partie. Die Schwaben kontrollierten auch in Hälfte zwei das Spielgeschehen, Union verlegte sich mit dem Hinspielergebnis im Rücken aufs Kontern. Je länger die Partie andauerte, umso umkämpfter wurden die Zweikämpfe und umso lauter wurde das Stadion. Jede Grätsche wurde frenetisch bejubelt, jeder Befreiungsschlag gefeiert wie ein Tor.

Stuttgart im Glück: Union trifft zweimal den Pfosten

Dem VfB drohte jetzt so langsam aber sicher die Zeit davonzulaufen und nach einer Stunde kam für Anastasios Donis der angeschlagene Stuttgarter Spielmacher Daniel Didavi ins Spiel. Und auf einmal hatten die Berliner aus dem Nichts gleich zweimal die große Chance auf das Führungstor: Aus 16 Metern zog Suleiman Abdullahi ab und der Ball klatschte an den rechten Torpfosten (64.). Und keine zwei Minuten später landete der Ball direkt noch einmal am Stuttgarter Pfosten! Wieder war es Abdullahi, der im letzten Moment aber noch entscheidend von Holger Badstuber gestört werden konnte.

In der Schlussphase entwickelte sich jetzt ein offener Schlagabtausch - und Union Berlin konnte das Spielgeschehen immer häufiger vor das Tor von VfB-Keeper Ron-Robert Zieler verlagern. Dem VfB fehlten in dieser entscheidenden Phase im Offensivspiel Struktur und Ideen. Mit dem Mut der Verzweiflung warf der VfB in den letzten Minuten alles nach vorne, um doch noch irgendwie ein Tor zu erzielen.

Die beste VfB-Chance hatte Weltmeister Benjamin Pavard, der mit seinem Volleyschuss am aufmerksamen Berliner Keeper scheiterte (89.). Mehr brachten die Stuttgarter nicht mehr zustande und so besiegelte Union Berlin den nächsten VfB-Absturz in die 2. Liga.