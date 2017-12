Der Schrecken der Weihnacht Weihnachten ist nicht nur zauberhaft, es hat auch seine hässlichen Seiten.

Auch meine Nachbarn haben zu Weihnachten eine Art Deko-Diarrhoe. Sie applizieren Weihnachtsmänner in unterschiedlichen Größen und Positionen, bis von der Oberfläche des Gebäudes nichts mehr zu sehen ist. Und trotzdem kommt jedes Jahr ein neuer Bartträger dazu! Eine elektrifizierte Armee an Nikoläusen, die im Geschenke-Kampf gegen die ortsansässigen Kinder eindeutig in der Überzahl sind.

Wenn die Nachbarn ihre Männchen anschalten, zucken in der ganzen Straße die Zimmerlampen. Die Knecht Ruprechts leuchten dann tapfer durch bis in die Morgenstunden. Man kann sagen, zur Weihnachtszeit ist es in unserer Straße nachts heller als tagsüber.

Das einzige Mittel für die Anwohner gegen den dadurch entstehenden Schlafentzug ist Glühwein. Wie gut, dass der erfunden wurde, sonst müssten alle an Weihnachten heißes Bier saufen. Für die schöne Tradition, sich im Stil der Jahreszeit bis zur Besinnlichkeit zu betrinken, gehen wir auf den Weihnachtsmarkt. Dort gibt es die scharfen Gewürzbonbons, die wir nur an Weihnachten zu lutschen bereit sind. Zwischen den Ständen mit dem Christbaumschmuck und den Keramikhäuschen lauert der Lümmel mit der Küchenreibe. Und ein paar Stände weiter sein Kollege mit dem „leistungsstarken Fensterleder“. Der eine raspelt Karotten zu einem geschliffenen Vortrag, als ob noch niemand von den Möglichkeiten einer Küchenreibe gehört hätte. Der andere poliert in einem fort einen kreisrunden Spiegel, den er Sekunden vorher selber mit Nivea eingesaut hat. Die sind beide so weihnachtlich wie ein Steuerbescheid. Man wünscht aus jahreszeitlicher Milde heraus ein „frohes Fest“, möchte ihnen aber in Wahrheit die Gewürzbonbons in die vorlauten Mäuler stopfen.

Auf eine andere Art bedenklich sind manche Modelle des Stalles von Bethlehem, die auf Weihnachtsmärkten angeboten werden - die aus dem Erzgebirge! Man ist dort offensichtlich folgender Auffassung: Die Bleibe des Paares war mitnichten ein bescheidener Stall. Sie war mehrstöckig und lief nach oben hin pyramidenförmig zu. Und von wegen ‚himmlische Ruhe’, da herrschte eine riesige Hektik! Alle rannten im Kreis: Maria, Josef, die Könige, Schäfer und alle landwirtschaftlichen Nutztiere. Auf dem Dach befand sich ein Propeller. Die Heiligen Drei Könige hatten also Glück, dass sie rechtzeitig angekommen waren, bevor der Stall wegflog.



Auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt steht allerdings der größte Schrecken der Weihnacht: ein haushoher Nussknacker! Der bewegt die Augen gespenstisch hin und her und stopft sich dabei mit seinem gewaltigen Arm immer wieder eine riesige Nuss zwischen die langen Zähne. Alle Jahre wieder geht er auch mal kaputt. Mal stehen die Augen still, mal hakt der Arm. In einer Saison war der Unterkiefer steif und der hölzerne Schlund stand weit offen über die gesamte Vorweihnachtszeit. Ich möchte nicht wissen, wie viele Kinder davon heute noch ihrem Therapeuten berichten.

Nun muss ich zugeben: Ich war selbst ein Schrecken der Weihnacht. Bei mir lag einmal ein Zauberkasten unterm Weihnachtsbaum und ich habe den Inhalt sofort vor der wehrlosen Verwandtschaft ausprobiert. Es ist schon übel, wenn der Nachwuchs etwas vorflötet. Aber Zaubertricks aus Plastik sind wirklich eine besondere Belastung für die Feiertage. Meine erste Zaubershow dauerte mehr als zwanzig Minuten. Für viele Verwandte waren es bestimmt die längsten zwanzig Minuten ihres Lebens. Eine Vorführung, die man sich auch mit einem Humpen Glühwein nicht schöntrinken konnte. Nur die Beleuchtung war optimal, denn ich erstrahlte im Glanz der Nikoläuse von nebenan.