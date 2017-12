Ein Fest der Gemeinschaft Haus Elim in Leutenbach

Seit 2001 arbeitet Sanzenbacher in wechselnden Positionen in Haus Elim, seit 2012 ist sie in Leutenbach Pflegedienstleiterin. 15 Heiligabende hat sie schon bei der Arbeit gefeiert, mal im Tag-, mal im Nachtdienst. Eine Selbstverständlichkeit für sie ebenso wie für die anderthalb Millionen Menschen in Deutschland, die in der Pflege angestellt sind. Oft lässt der Dienstplan die Wahl zwischen Silvester- oder Weihnachtsgruppe, manchmal ist das aufgrund der Schichtsysteme jedoch nicht möglich. Meist wird berücksichtigt, ob die Mitarbeitenden kleine Kinder haben – dann schauen die Dienstplan-Verantwortlichen, dass Mama oder Papa zumindest zur ungefähren Bescherungszeit daheim sein können.

Das war bei Sanzenbacher nicht anders: „Wenn ich Nachtdienst hatte, haben wir den Heiligabend einfach vorgezogen“, erinnert sie sich. „Zur Freude der Kinder, die ihre Geschenke früher auspacken durften, und zu meiner Freude, weil ich dann zur Arbeit gehen und das Chaos zu Hause meinem Mann überlassen konnte.“ Tragisch? Kein Stück. „Meine Arbeit bedeutet mir sehr viel“, sagt die 56-Jährige. „Ich begleite einen Lebensabschnitt der Menschen hier – in der Regel den letzten. Sie sollen Freude und Normalität erleben, sich hier zu Hause und wohlfühlen. Und das kann ich als Personal mit meiner Arbeit zumindest zum Teil bewirken.“ Das Heimleben ist mehr als Pflege, Bettlägerigkeit und Krankheit. Dazu gehört auch, dass man zusammen Weihnachten feiert.

Das Gemeindeleben kommt ins Haus

Sechs Elim-Häuser gibt es im Rems-Murr-Kreis. Träger ist die freikirchlich evangelische Volksmission. Christliche Werte werden in den Häusern gelebt, aber andere Religionen sind akzeptiert, sowohl was die Mitarbeiter als auch was die Bewohner betrifft. „Im Haus Burgstetten etwa haben wir eine muslimische Bewohnerin, für die die Mitarbeiter gelernt haben, ein Kopftuch anzulegen“, sagt Madlen Wienert, Heimleiterin in Leutenbach.

Charakteristisch an den Häusern Elim ist der enge Bezug zu ihren Gemeinden. Die Heime sind nicht groß. Leutenbach ist mit 82 Pflegeplätzen der größte Standort, das benachbarte Nellmersbach hat nur 21 Betten. Mehrere, aber kleine Häuser geben den Bewohnern die Möglichkeit, in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben. „Familie und Freunde, Nachbarn oder alte Schulkameraden gehen bei uns ein und aus. Es ist total wichtig, dass man im Heim dem Ort verbunden bleibt, an dem man seit eh und je lebt“, sagt Wienert. Das Altenheim soll nicht ausgelagert werden. Es ist ein Teil des Lebens, der Stadt, der Gesellschaft.

Allein sein können, nicht einsam sein müssen

Andrea Christof ist 59 Jahre alt, eine der jüngsten Bewohnerinnen in Leutenbach. Sie hat Multiple Sklerose und ist auf den Rollstuhl angewiesen, mit dem sie zielstrebig und ohne zu zögern auch enge Kurven nimmt. Zum Trinken wählt sie zur Sicherheit einen Strohhalm. Als sie vor fünf Jahren merkte, sie kann sich selbst nicht mehr gut versorgen, zog sie ins Haus Elim. Ein wichtiger Grund für diese Wahl war die Nähe zu ihrer Tochter, die nur wenige Kilometer entfernt in Winnenden wohnt. Das Wohnen in Haus Elim ermöglicht der ehemaligen Apothekengehilfin so viel Selbstständigkeit, wie sie noch bewältigen kann, und Unterstützung dort, wo sie sie bereits benötigt. Das gilt in ähnlicher Weise für Weihnachten: Dreimal hat Christof das Fest nun schon in Leutenbach gefeiert. „Eine Ausnahme war der gemeinsame Abend mit den Eltern des Freundes meiner Tochter“, erzählt sie. „Aber mein Rollstuhl kann je nach Umgebung ein echtes Hindernis sein.“ Zweimal hat sie mit ihrer Tochter in Haus Elim gefeiert, bei Raclette zu zweit in ihrem Ein-Zimmer-Apartment. Und im vergangenen Jahr feierte sie das erste Mal ohne ihre Tochter in der großen Gruppe aller Bewohner und Pflegekräfte. Sie schätzt es, an der Gemeinschaft teilhaben zu können, jedoch die Möglichkeit zum Rückzug in die Familie nicht aufgeben zu müssen.

Weihnachten ist ein Fest, an das sich viele Erwartungen knüpfen. Lassen sich diese erfüllen in einer Umgebung, die so verschiedene Menschen mit so unterschiedlichen Bedürfnissen versammelt; in der Krankheit, Demenz oder Bettlägerigkeit berücksichtigt werden müssen? „Ich finde schon“, sagt Andrea Christof. Pflegedienstleiterin Renate Sanzenbacher ergänzt: „Wir haben im Haus eine echte Bezugspflege. Die Mitarbeiter sind meistens schon viele Jahre hier, so dass die Bewohner sie gut kennen und eine große Vertrautheit herrscht.“ Sich wohl und aufgehoben zu fühlen ist bestimmt die wichtigste Zutat für ein glückliches Fest – Dekoration, Weihnachtslieder und ein gutes Essen sind ebenfalls wichtig.

Familie und Angehörige gehen ein und aus

Seit Ende November basteln die Mitarbeiter der Beschäftigungstherapie mit den Bewohnern Weihnachtsschmuck, binden Kränze oder backen Plätzchen. Gesangsvereine, der Kindergarten und Schulklassen kommen ins Haus und die Theatergruppe übt ein Krippenspiel ein. „An Weihnachten merkt man dann auch, wie viele Enkel musizieren“, lacht Sanzenbacher. „Die kommen dann zur Kaffeezeit her und spielen für ihre Oma – aber im Wohnbereich, so dass alle etwas davon haben. Eine Angehörige spielt sogar Harfe!“ Natürlich werden auch Bettpfannen gelehrt, wird beim Toilettengang geholfen oder beim Essen unterstützt: Die Arbeit bleibt dieselbe – doch sie tritt in den Hintergrund. Verstehen die Bewohner mit Demenz, was der Trubel um sie herum bedeutet? „Ja“, sagt Sanzenbacher. „Weihnachten ist ja etwas ganz Emotionales, und die Gefühlswelt der Dementen erreicht man immer. Die wissen vielleicht nicht, dass 2017 oder der vierte Advent oder Heiligabend ist, aber sie verstehen die Atmosphäre.“

Was feiern wir eigentlich an Weihnachten?

Am Heiligen Abend selbst bildet der gemeinsame Weihnachtsgottesdienst im Speisesaal das Herzstück der Feierlichkeiten. Die Aufregung im Haus ist groß. Die Bewohner haben sich schick gemacht, schon Tage vorher wurde über Blusen, Krawatten, Schmuck und Dauerwellen beratschlagt. „Dann holen wir die Leute Stockwerk für Stockwerk mit dem Aufzug nach unten. Da gibt’s dann immer kurz Nervosität, wenn man warten muss, bevor endlich alle unten sitzen, ganz feierlich und erwartungsvoll“, berichtet Sanzenbacher. Die Teilnehmer des Krippenspiels haben Lampenfieber – endlich geht es los. „Dann sind alle da, auch die Angehörigen, und spielen und singen. Das ist Heiligabend!“, strahlt Sanzenbacher. Man sieht ihr an, dass sie sich freut. „Ja! Das ist schön!“, unterstreicht sie: „Bei uns kann man mit Fug und Recht sagen, es feiert Weihnachten keiner allein. Da kommen alle in Gesellschaft, auch die, die keine Angehörige haben. Das ist heutzutage ja auch nicht mehr selbstverständlich, dass du Weihnachten nicht alleine sein musst.“

Im Kreis der Familie? Die ist hier etwas weiter gefasst

Was für die meisten Berufstätigen normal ist, nämlich Weihnachten in der Familie oder mit Freunden zu begehen, ist für Sanzenbacher und ihre Kollegen die Ausnahme. Schlimm findet das hier niemand. Eher ist es so, als werde der Kreis der Feier erweitert. Weihnachten gewinnt eine etwas andere Bedeutung – vielleicht sogar die ursprünglichere: die Gemeinschaft selbst zu feiern.

Danijela Trivunic, Pflegedienstleitung in Haus Elim im benachbarten Nellmersbach, erinnert sich an eine besonders berührende Situation: „Einer unserer Bewohner war neu im Haus, hatte keine Wurzeln hier und auch keine Angehörigen oder Kinder, die ihn besucht hätten. Er sagte zwar, Weihnachten habe für ihn keine Bedeutung, aber wir hatten schon das Gefühl, dass er traurig war.“ Das erste Weihnachten im Heim ist für die meisten Menschen ein kritischer Punkt. Aber auch hier zeigte sich die Stärke der Gemeinschaft, dieses Mal in Form der aufmerksamen Angehörigen. „Sie haben uns dann gefragt, ob sie ihm an Weihnachten etwas schenken dürften – sie wollten aber, dass das anonym bleibt. Am Ende bekam er so viele Geschenke, er hat nur noch gestrahlt und gelacht. Ich glaube, für ihn war das schön. Und für mich was es schön, diese Nächstenliebe zu sehen – das, was Weihnachten ja schließlich ausmachen soll.“