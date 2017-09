Kolumbien Farc-Guerilla betritt Kolumbiens politische Bühne

Deutschland Wieder Deutsche in Türkei festgenommen

Die Festnahme von zwei weiteren Deutschen in der Türkei stürzt die Beziehungen zwischen beiden Ländern noch tiefer in die Krise. Die Reisenden mit ausschließlich deutscher Staatsbürgerschaft, aber wahrscheinlich türkischen Wurzeln, wurden am Flughafen des Urlaubsorts Antalya von der Polizei aufgegriffen.