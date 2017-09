Frisch Auf Göppingen trennt sich von Andersson Alternativlos

Göppingen - Am Ende haben Frisch Auf Göppingen und Trainer Magnus Andersson in der Situation der Ausweglosigkeit gemeinsam die Reißleine gezogen. Das mag nach erst fünf Spieltagen für Außenstehende nach Aktionismus aussehen, die Kenner der Branche verwunderte an dem Trainerwechsel nur eines: dass es so lange gedauert hat. Spätestens nach der Derby-Pleite gegen den TVB 1898 Stuttgart war das Ende der Ära Andersson alternativlos. Schon die vergangene Bundesligasaison war ein einziges Trauerspiel. Es fehlte an einem Konzept, an einer modernen Spielphilosophie, an Überraschungsmomenten, an Leidenschaft. Im nun vierten Jahr unter dem Schweden reifte schnell die Erkenntnis: Statt sich mit einer verstärkten Mannschaft weiterzuentwickeln, schraubt sich Frisch Auf Göppingen in dieser Konstellation weiter systematisch nach unten.