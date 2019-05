Kommentar zu AKK Die Angst vor der Generation Youtube

Wer am Dienstag auf Twitter nach dem Hashtag #AKK suchte, wurde schnell fündig. Das Video von Annegret Kramp-Karrenbauer ist dort zusehen, wie sie die Frage stellt, fast trotzig, ob denn diese Youtuber da einfach so machen dürfen, was sie wollen. Ob es da nicht Regeln gäbe, aus dem analogen Bereich, an die sie sich auch halten müssten, in Sachen „Meinungsmache“.

Zur Erinnerung: Gerade letzte Woche wurde das Grundgesetz 70 Jahre alt. Darin enthalten ist der Artikel 5, der – nochmal zur Erinnerung – bekräftigt, dass jeder das Recht hat, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild zu äußern, zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen zu unterrichten. Also genau das, was Rezo und seine Kollegen getan haben. Von Regeln und besonderer Diskretion im Wahlkampf steht da nichts.