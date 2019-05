Kommunalwahl 2019 Was macht eigentlich ein Gemeinderat?

Eine ganz normale Sitzungsrunde beginnt für Silke Hernadi am Freitagabend. Wenn andere mit Freunden Pizza essen gehen oder mit der Familie bei einem gemütlichen Fernsehabend zusammensitzen, diskutiert die 48-jährige Mutter zweier Kinder im Hegnacher Rathaus über fehlende Kindergartenplätze, den neuen Belag für den Kunstrasenplatz oder Straßensanierungen. Viel zu entscheiden gibt es in den Ortschaftsräten nicht, die als beratende Ausschüsse dem Gemeinderat vorgeschaltet sind. Zwei bis drei Stunden gehen an einem Freitagabend im Ortschaftsrat trotzdem schnell vorbei, bevor die Mitglieder zur Nachsitzung aufbrechen. Auf das informelle Zusammensitzen außerhalb des Rathauses will Silke Hernadi nicht verzichten: „Je heftiger und emotionaler eine Diskussion vorher war, desto wichtiger ist die Nachsitzung für einen guten Austausch.“

Ein dicker Packen mit Plänen muss durchgearbeitet werden

Wer mitreden will, muss sich für die Sitzungen vorbereiten. Dafür ist Zeit am Wochenende. Ein dicker Packen mit Plänen und Unterlagen ist durchzuarbeiten. Wie lange das dauert? Zwei Stunden im Schnitt, sagt Silke Hernadi, die neben dem Ehrenamt in einer Firma in Backnang einen Vollzeitjob hat. Vor allem bei den Themen, die den Gemeinderatsausschuss für Bildung, Soziales und Verwaltung betreffen, in dem sie Mitglied ist, will sie absolut sicher sein.

Hernadi: Es gibt keinen Fraktionszwang

Montagabend: Fraktionssitzung im Kleinen Kasten beim Waiblinger Rathaus. Ein weiterer Abend für die Kommunalpolitik. Um 19 Uhr treffen sich die Räte, um die Tagesordnungen für die anstehenden Gemeinderatssausschuss-Sitzungen durchzuackern. „Wir tauschen uns aus, diskutieren, geben den Kollegen, die in den anderen Ausschüssen sitzen, Anregungen mit“, sagt Silke Hernadi. Die meiste Zeit, „aber nicht immer“, sei sich die Fraktion in ihren Bewertungen einig. Einen Fraktionszwang gebe es aber nicht: „Das würde unserem Grundsatz widersprechen. Und das sieht man auch an den Abstimmungen, die nicht immer einstimmig ausgehen.“