Kommunalwahl in Remshalden Ladensterben: Wegschauen ist keine Option

Bäckereifilialen können sich in Ortskernen halten

Harald Bay (SPD) ist der Meinung, dass man schon zu Bürgermeister Zeidlers Zeiten den Vollsortimentler an der Neuen Mitte auf den Weg hätte bringen können und müssen. Inzwischen aber wird die Neue Mitte als potenzielles Hochwassergebiet eingestuft. „Jetzt geht es erst mal nicht weiter.“ In Grunbach sei die Versorgung mit Einzelhändlern ja noch einigermaßen erträglich. „Die Ortsteile Süd sind allerdings vollständig abgehängt.“ Bis auf weniger traditionsreiche Ausnahmen könnten sich lediglich Bäckereifilialen in den Ortskernen halten. Als Grund dafür hat Bay den Internethandel in Verdacht.

So sieht das auch Ursula Zeeb (ALi). Sie ist der Meinung: „Die Remshaldener stimmen mit ihren Füßen ab.“ Wenn sie nicht ortsnah einkauften, brauchten sie sich auch nicht wundern, wenn sich nach und nach weniger Händler über Wasser halten könnten. Wer sich jetzt über das Ladensterben aufrege, müsse jetzt jene unterstützen, die noch vor Ort ihre Waren anbieten. Allerdings fehlte im Flecken das hochwertige Angebot, so zum Beispiel ein Bioladen in der Ortsmitte.

Und: Bei einem Zuviel an Durchgangsverkehr und einem Zuwenig an Aufenthaltsqualität wolle eben niemand einen Einkaufsbummel machen und mehr Geld als unbedingt nötig ausgeben. Hier könnte man als Gemeinde ansetzen und Verbesserungen erarbeiten. Von initiierten Projekten wie Stadtteilläden hält sie inzwischen aber nicht mehr viel, seien die meisten bisher doch über kurz oder lang eingegangen. In der Neuen Mitte einen Vollsortimentler zu etablieren, hält sie für eine gestrige Idee. Sie befürchtet, dass der bereits vorhandene an anderer Stelle dann aufgeben müsste.

Klaus Schäfer von der CDU bemängelt, dass weder Pullover noch Schuhe im Flecken zu kaufen seien. Vor allem fehlten ein Drogeriemarkt sowie Bekleidungsläden mit qualitativ hochwertigen Produkten. Mit ein wenig Wehmut blickt er zum Nachbarn Weinstadt, der alles zu bieten hat.

Da geht es ihm ähnlich wie Roland Schanbacher (Bürgerliche Wählervereinigung). Er vermisst ebenfalls einen Drogeriemarkt, hat aber Hoffnungen, dass die Hochwasserproblematik an der Neuen Mitte sich nun angesichts des Rückhaltebeckens Urbach/Plüderhausens entspannt und die Planungen mit privaten Investoren an dieser Stelle neu aufgenommen werden können.

Geschwindigkeit reduzieren

Auch Uwe Häupler (FDP/FW) ist der Meinung, dass die Neue Mitte, richtig geplant, zu einem Anker werden könnte. „Wenn man jetzt nichts macht, geht es mit dem Ladenschwund so weiter.“ Die Attraktivität des gesamten Fleckens sinke weiter, irgendwann sei’s mit dem Einzelhandel in Remshalden vollends vorbei. Er hält es für sinnvoll, die Ortsdurchfahrt attraktiver zu gestalten, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit zu reduzieren und neue Parkplätze zu schaffen. „Wir sind heutzutage einfach Autoeinkäufer.“ Dem müsse man Rechnung tragen. Er ist sich sicher, dass mit den richtigen Handgriffen die Abwärtsspirale aufgehalten werden kann, die derzeitige Entwicklung wieder in die andere Richtung geleitet werden kann.