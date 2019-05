Kommunalwahl in Schorndorf Wahlkampf mit Ständen in der Innenstadt

Um viertel nach elf ist für die AfD bei Dauerregen unterm blauen Sonnenschirm vor der Südwestbank Schluss. Und auch wenn sie an diesem Samstagvormittag immer wieder Zustimmung für ihre Positionen erfahren („wir lassen uns nicht mehr glattbügeln)“, sie werden auch mit Kritik konfrontiert: Wie kann man mit einer Partei sympathisieren, in der Leute wie Björn Höcke von der rechtsradikalen Strömung „Der Flügel“ das Sagen haben? Die Gegenwehr ist in Schorndorf zwar nicht so groß wie in Backnang, wo die Antifa voriges Wochenende am AfD-Stand gestört hat, zu spüren ist sie für Franz Laslo und Kreistagskandidat Ulrich Bußler aber doch – und darum teilen sie vorsorglich selbst aus. Dass die Zeitung negativ berichten wird, das glauben sie im Vorfeld schon zu wissen. „Furchtbar“ findet Bußler, wie die AfD medial dargestellt wird. Und dabei wollten sie die Presse bei ihrer Nominierungsveranstaltung ja nicht mal dabeihaben, kein Interesse auch an Kandidatengesprächen. Doch sie beklagen: Dass massenhaft Wahlplakate zerstört wurden, werde verharmlost, und stattdessen immer nur über das Negative berichtet. Auch von den anderen Parteien fühlen sie sich ausgegrenzt. Und dabei sieht Bußler die AfD als Garant für Meinungsvielfalt, als „Stimme der Vernunft“, die in einem langfristigen Prozess Präsenz auch auf gemeindlicher Ebene zeigen – und anständig-argumentativ arbeiten will. „Wir sind wirklich eine Grundgesetzpartei.“

AfD-Kandidat Franz Laslo: Zu viel linker Einfluss in Schorndorf

Großes Thema am Stand – und im Wahlprogramm an erster Stelle – ist die Sicherheit in der Stadt: Franz Laslo, als Nicht-AfD-Mitglied auf Platz zwei der Liste, hat seine eigenen Ansichten, egal, ob die aktuelle Kriminalitätsstatistik die Stadt auch als „sehr sicher“ eingestuft. Dreimal habe er den Oberbürgermeister bereits auf die schlechte Sicherheitslage in der Innenstadt angesprochen, passiert sei nichts. Und dabei hat es schon zwei Anschläge auf seinen israelisch-orientalischen Laden an der Gottlieb-Daimler-Straße gegeben, einmal sei er sogar selbst angegriffen worden. Auslöser, sich bei der AfD zu engagieren, sei dies nicht gewesen, sagt Laslo, der mit anderen Christen eine Liste aufgestellt hätte, wenn er sich inhaltlich im Wahlprogramm der AfD nicht hätte wiederfinden können. Doch es war für ihn der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat: „Schorndorf ist nicht mehr das, was es mal war“, sagt Laslo, der zu viel linken Einfluss sieht – und keinen Rechtsextremismus. Und mag er auch mit dem, was er bisher von Björn Höcke gehört hat, kein Problem haben, in die rechte Ecke will Laslo sich nicht stellen lassen: Er habe lange in Israel gelebt, spreche Arabisch und wünscht sich für Schorndorf eine Städtepartnerschaft mit einer israelischen Stadt wie der Siedlung „Ma’aleh Adumim“ im Westjordanland.

Verkehr und Wohnungsnot

Fehlende Parkplätze, die viel kritisierten Tempo-30-Regelungen, bezahlbarer Wohnraum – all das sind auch Themen an den anderen Ständen, die am Samstagvormittag deutlich länger der Kälte und dem Regen trotzen. Sicherheit ist dafür nur ein Thema am Rande: „Ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute sich unsicher fühlen“, sagt Peter Erdmann am Stand von FDP/FW und fühlt sich – im Gegenteil – sogar „bevorzugt in Schorndorf“: Das Polizeirevier mit mehr als 80 Beamten, „das ist positiv für die Bürger“. Und so bewegt die Passanten, die trotz des schlechten Wetters das Gespräch mit den Kandidaten suchen, auch eher die leidige Tempo-30-Regelung, die FDP/Freie Wähler gemeinsam mit der CDU nach der Kommunalwahl noch mal angehen wollen. Die Chancen stehen gut: „Das war keine Glanzleistung des Gemeinderats“, sagt Hermann Beutel am Stand der CDU und nimmt auch die mangelnden innenstadtnahen Parkplätze als wichtiges Anliegen der Bevölkerung wahr. Bedeutender jedenfalls als das Thema Sicherheit.„Wir haben keine so ängstlichen Wähler“, sagt Susanne Zobler-Erd und hat stattdessen Kritik an den bunten Gartenschau-Bannern, die den Blick aufs Fachwerk versperren, vernommen. Laut wurde auch die Forderung nach einem Baubürgermeister.