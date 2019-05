Kommunalwahl Was Jugendliche vom Wählen mit 16 halten

Max Losert, Jugendgemeinderat in Waiblingen, wird auf den Punkt genau am Wahl-Sonntag 16 Jahre alt und darf deshalb mitwählen. Er teilt Vincent Forets Einschätzung, dass der Klimawandel eines der wichtigsten Themen sei, das bei Jugendlichen Motivation wecke, sich politisch zu interessieren: „Greta Thunberg ist ein Vorbild für viele.“ Vor ein paar Jahren sei die Flüchtlingskrise auch in den Kreisen junger Leute viel diskutiert worden, „aber das Thema ist ja jetzt nicht mehr so brisant“.

Erster Schritt zur Verantwortung

Max Losert stuft denn auch das Wahlrecht ab 16 für die Kommunalwahlen ein als „ersten kleinen Schritt“ hin zur Verantwortung als Bürgerin und Bürger. „Ich finde das absolut richtig, weil bald sollen wir ja Parlamente mitwählen und uns politisch interessieren, und da ist es doch gut, das schon mal auf regionaler Ebene machen zu dürfen“ – quasi als Vorbereitung auf die Landtags-, Bundestags- und EU-Wahlen, um „dann nicht mit 18 ins kalte Wasser geworfen zu werden“.

Junge Menschen bekämen so das Gefühl, etwas bewegen zu können und zu dürfen. „Es bringt ja nichts, zu denken, ein Engagement bringt eh nichts, das wäre ja Realitätsverdrängung“, so Losert. Deshalb engagiere er sich auch im Jugendgemeinderat.

Ähnlich sieht das Florian Laller (16), Nachrücker des Jugendgemeinderats in Winnenden. „Wir können Anliegen in die Kommunalpolitik einbringen und ab 16 mitbestimmen, wer im Gemeinderat sitzt.“ Laller findet aber, dass sich der Großteil der Jugendlichen nicht so sehr für Politik interessiere und viele vom Wahlrecht mit 16 erst per Post etwas mitgekriegt hätten. Allgemein verbreitet sei unter jungen Leuten indes der Eindruck, „dass die Politik viel zu wenig tue, um die Probleme zu lösen“.

Vertrauensverlust in die Politik

Einen allgemeinen Vertrauensverlust in die Politik schon bei jungen Menschen beobachtet auch die Landeszentrale für politische Bildung, sagt Fachreferent Vatan Ukaj von der Stabsstelle Erstwählerkampagne. Er beurteilt das Kommunalwahlrecht ab 16 genau auch deshalb positiv, um Menschen für das Mitgestalten der Gesellschaft zu animieren.

Dass gerade Jugendliche für Fake News und Manipulationen anfälliger seien als Erwachsene, findet Ukaj nicht. „Viele Erwachsene machen ihre Kreuzchen, ohne jemals ein Wahlprogramm gelesen zu haben“ und bewegten sich in Meinungsblasen – unverbesserlich und unmündig.

Kommunalwahlen eröffneten den Jugendlichen die tolle Möglichkeit, über Angelegenheiten, die sie selbst betreffen, mitzubestimmen, sagt Ukaj. Was sagt dieser Gemeinderat oder jene Gemeinderätin zum Jugendzentrum, zur Skaterbahn, zum Hallenbad, und welcher vertritt am ehesten das, was ich möchte? Welche Fraktion vertritt welche Ziele und Konzepte im Bereich des ÖPNV? „Auch ein Thema, das viele Jugendliche umtreibt.“