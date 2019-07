Konkurrenzkampf im VfB-Mittelfeld Acht Kandidaten für vier freie Plätze

St. Gallen. Für ein Jahr war Mittelfeldspieler Orel Mangala in der letzten Saison vom VfB Stuttgart an den Hamburger SV verliehen worden. Jetzt ist der 21-jährige Belgier wieder da und kämpft in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit in der 2. Liga um einen Stammplatz im VfB-Mittelfeld.