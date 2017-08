Konstanz/Kempten Unwetter im Südwesten enden glimpflich

Konstanz/Kempten.

Schwere Gewittern im Allgäu und dem Süden Baden-Württembergs haben in der Nacht zu Freitag nur vereinzelte Schäden verursacht. Die Polizei in Konstanz meldete mehrere Einsätze wegen umgestürzter Bäume. Zudem kam es auf den Autobahnen 81 und 98 in der Bodenseeregion zu einzelnen wetterbedingten Unfällen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei in Freiburg meldete nur einige umgestürzte Bäume.