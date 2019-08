Konstanz.

Zum traditionellen Konstanzer Seenachtfest heute gibt es in diesem Jahr noch einmal ein großes Feuerwerk. Wie das Fest in den nächsten Jahren aussehen soll, will die Stadt auch mit Hilfe einer Umfrage klären. Konstanz hatte Anfang Mai den Klimanotstand ausgerufen. Als Folge soll auch das Seenachtfest umweltfreundlicher werden. Das jährliche Feuerwerk steht dabei bereits seit längerer Zeit in der Diskussion. Das Seenachtfest wird seit Jahrzehnten im August in Konstanz gefeiert und gilt mit Zehntausenden Besuchern als eines der größten Heimatfeste im Land. Das halbstündige Feuerwerk ist ein gemeinsames Spektakel mit der Schweizer Nachbarstadt Kreuzlingen.