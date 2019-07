Konzert für Menschen mit Behinderung Andrea Bergs Heimspiel-Generalprobe in Aspach

Gespannt blicken auch Harald, Ute und Renate mit den Betreuern Dagmar und Bernd in die Arena. Sie sind von der Evangelischen Stiftung Lichtenstern (Löwenstein) mit weiteren rund 100 Menschen mit Behinderung in Bussen angereist.

Auch die Waldfeen waren anwesend

Bevor Andrea Berg die Bühne an diesem Spätnachmittag betritt, steht ein Thema ganz zentral im Mittelpunkt: Inklusion – Wie wird diese im Schwäbisch-Fränkischen-Wald umgesetzt und wo besteht noch Handlungsbedarf. SWR-3-Moderator Josh Kochhan führt dazu im Vorprogramm Kurz-Interviews. Seine Gesprächspartner: Naturpark-Geschäftsführer Bernhard Drixler, Landrat Richard Sigel, die Landes-Behindertenbeauftragte Stephanie Aeffner sowie Jutta Pagel-Steidl vom Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung Baden-Württemberg. Drixler: „Ich bin selbst ganz nervös. Es ist so eine tolle Idee, so ein Event zu veranstalten. Dafür würde ich jede andere Geburtstagsparty sausen lassen.“ Auch die Waldfeen der vergangenen Jahre und die amtierende Fee Leonie Teresa Treml fehlen nicht. Sie präsentieren schöne Aussichtspunkte und Sehenswürdigkeiten der Region – mit Mosaiksteinen. Die Überleitung ist gelungen, denn Mosaik heißt auch das neue Album von Andrea Berg.

Dann ist es soweit: Der Countdown läuft, Musik ertönt, der Vorhang fällt.

Sommerliches Kleid, pink, und hochhackige Schuhe

Die ersten Töne von „Lass uns keine Zeit verlieren“ erklingen. Andrea Berg steht auf der Bühne, umringt von Tänzerinnen und ihrer Band. Ein sommerliches Kleid umhüllt sie, luftig, pink, mit hochhackigen Schuhen, die mit einem Band bis zum Knie hochgebunden sind, Glitzersteine am Körper funkeln in der Sonne. Dem Titel „Nicht irgendwann“ folgt eine herzliche Begrüßung: „So eine Generalprobe hatten wir noch nie. Schön, dass ihr alle da seid“, sagt Andrea Berg und ruft ihr bekanntes „Huhu“ in die Runde, was prompt als Echo zurückkommt.

Hoch konzentriert geht es auf der Bühne zu. Auch für die Band ist es die Generalprobe, der Ablauf muss stimmen, die Noten sitzen. Bei den Titeln „Kilimandscharo“, „Wenn Du mich willst, dann küss mich doch“ und „Die Gefühle haben Schweigepflicht“ wird kräftig mitgesungen und im Takt gewippt. Manche liegen sich in den Armen, schwingen ihre Hawaii-Blumenketten, die alle am Eingang zum Konzert erhalten haben, rufen Andrea liebe Worte entgegen oder drehen sich einfach mehrfach um die eigene Achse. Jeder hat Spaß, jeder genießt den Vorgeschmack auf das Heimspiel auf seine Art und Weise.