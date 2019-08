Kopfstoß-Attacke und versuchter Einbruch 35-Jähriger randaliert auf Drogen in Schwäbisch Gmünd

Am Samstag gegen 17 Uhr wurde die Polizei in die Aalener Straße gerufen, wo ein 35-Jähriger versuchte, mit Gewalt in die Wohnung seiner Ex-Freundin einzudringen. Dafür schlug er laut Polizei mit einer Gartenhacke auf die Wohnungstür ein. Schaden: 1000 Euro. Die Polizei erteilte dem Mann, der "sichtbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand", einen Platzverweis.

Um 19 Uhr ging es weiter. Die Polizei wurde ein zweites Mal in die Aalener Straße gerufen, weil der 35-Jährige randalierte.

Kopfstoß-Attacke gegen Hausmeister

Mit einer Leiter versuchte der Mann offenbar erneut, in die Wohnung seiner Ex-Freundin, aber auch in andere Wohnungen einzubrechen. Außerdem machte er sich an einem Fahrrad zu schaffen. Einen 55-jähriger Hausmeister, der ihn auf sein Verhalten ansprach, verletzte der Mann mit einem Kopfstoß.