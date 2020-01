Korb Ärger über Vandalismus auf dem Seeplatz

Spekulationen bei Facebook

„Ich finde es wirklich schade, dass manche Zeitgenossen nichts Besseres zu tun haben, als fremdes Eigentum zu zerstören und den Seeplatz so zu hinterlassen“, schreibt Klotz in einer Gruppe für Korber bei Facebook. Zwei Fotos von dem Schlamassel stellt er dazu. Einige Korber pflichten ihm unter dem Beitrag bei. Eine Frau sieht eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung dahinter, die Leute würden immer aggressiver, schreibt sie. Ein anderer Korber vermutet zu viel Alkohol als Antrieb der Zerstörungswütigen. Und für den AfD-Fan in der Kommentarspalte ist die Sache ohnehin klar: „Multikulti“ soll schuld sein.

Hat Korb denn ein Problem mit Vandalismus, speziell auf dem Seeplatz, auf dem schon früher immer wieder über Vermüllung geklagt wurde? „Seit der Außenbereich in der warmen Jahreszeit bewirtschaftet wird, ist es viel weniger geworden“, findet der Korber Jürgern Klotz. Seinem Eindruck nach hat die Vermüllung und Zerstörung eher nachgelassen. Auch wenn es mitunter schon passiert sei, dass ein Mülleimer des Kiosks, der im vergangenen Jahr nach der Neugestaltung des Seeplatzes eröffnet hat, im See gelandet sei. Im Bauamt der Gemeinde wird diese Einschätzung geteilt. Die Mitarbeiter des Bauhofs haben auf dem Seeplatz am Montagmorgen aufgeräumt und die zerstörte Figur entsorgt.