Korb Alkoholverbot im Aussichtsturm

Korb.

Die Korber haben ein Problem mit Saufgelagen im Aussichtsturm „Fernsehen in Korb“. Am 1. April soll jetzt eine Benutzerordnung in Kraft treten, die unter anderem Rauchen und Alkoholkonsum untersagt. Der Kleinheppacher Ortschaftsrat hat das Regelwerk bereits abgesegnet, der Gemeinderat wird es voraussichtlich am kommenden Dienstag beschließen.