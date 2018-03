Korb Autobrand bei Gebrauchtwagenhändler

Gegen 2 Uhr am Freitagmorgen ( 16.03. ) wurde in der Boschstraße in Korb ein Pkw-Brand gemeldet. Beim Eintreffen brannte ein Fahrzeug komplett, ein weiteres fing zu brennen an und eine Hecke hatte ebenfalls schon Feuer gefangen. Die Feuerwehr Korb war mit drei Fahrzeugen, die Polizei mit zwei Streifen im Einsatz. Zur Brandursache konnte keine Aussage getroffen werden.