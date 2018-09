Korb B14-Auffahrt zwei Tage gesperrt

Korb.

Zwei Tage lang Vollsperrung der Auffahrt zur B14 bei Korb in Fahrtrichtung Winnenden: Im Auftrag des Regierungspräsidiums führt die Firma Terrasond am Freitag und Samstag, 28. und 29. September, Erkundungsbohrungen im Bereich der Brücke und des Beschleunigungsstreifens der B14, Anschlussstelle Korb durch. Dafür muss die Auffahrt zur B14 in Fahrtrichtung Backnang an beiden Tagen voll gesperrt werden.