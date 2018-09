Ein Betrunkener ist am Freitag gegen 16 Uhr in der Hanweiler Straße auf einen Baukran geklettert. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, wollte der 42-Jährige auf Zureden nicht freiwillig herunter kommen. Die Polizei, die örtliche Feuerwehr und auch die Berufsfeuerwehr aus Stuttgart mit den Spezialkräften der Höhenrettung waren vor Ort.