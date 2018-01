Korb Bürgermeister Müller erklärt sich zum Thema Spielhalle

Korb.

Bürgermeister Jochen Müller korrigierte sich im Gemeinderat nun auch öffentlich: Im Prozess gegen den Eigentümer eines Gebäudes in der Korber Maybachstraße, der seine Verkaufsräume im Erdgeschoss an einen Miethallenbetreiber vermietet hat, habe die Gemeinde Korb in erster Instanz verloren. Auf Anfrage hatte Müller in der Ratssitzung vor Weihnachten irrtümlich mitgeteilt, Korb habe den Rechtsstreit am Verwaltungsgericht Stuttgart gewonnen. Gegen das Urteil habe die Gegenpartei dann Berufung vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim eingelegt.