Korb Corona-Partys auf dem Korber Kopf?

Die Zahl Zwei sei eine wirklich magische Nummer – ausgesprochen dehnbar, so die Anliegerin in Hinblick auf die übliche Anzahl der auf dem Korber Kopf feiernden Personen. Dass die Polizei regelmäßig kontrolliert, kann das Ehepaar bestätigen. Allerdings kämen die Beamten typischerweise am späten Nachmittag oder frühen Abend. „So um kurz nach 20 Uhr geht’s dort aber erst richtig los“, sagt Sommerey.

Grundsätzlich untersagt

Der Gemeinde Korb ist in letzter Zeit vor allem der vermehrte Andrang in den gesamten Weinbergen aufgefallen: In einer Pressemeldung bittet die Gemeinde unter anderem darum, sich an geltende Verkehrsregeln zu halten.

Gerade unter der Woche seien die entlang der Weinbergwege oberhalb des Hanweiler Sattels geparkten Autos für die Weinbauern ein echtes Hindernis. „Die Größe der Weinbergschlepper erschwert ein Vorbeifahren enorm oder verhindert es gar ganz. Das Parken auf diesen Wirtschaftswegen ist grundsätzlich untersagt – hierfür ist der Wanderparkplatz zu nutzen“, heißt es in der Mitteilung.

Auch die von Brenner, Cook und Sommerey beobachtete stärkere Vermüllung ließe sich nicht auf den Korber Kopf eingrenzen, sondern finde wohl auf dem ganzen Gebiet statt: „Achtlos weggeworfene Taschentücher, Hundekotbeutel, Flaschen, Verpackungen und vieles mehr lassen berechtigte Zweifel am Gemeinsinn so mancher Zeitgenossen zu. Die Entsorgung von Müll außerhalb dafür vorgesehener Behältnisse ist zumindest eine Ordnungswidrigkeit“. Wer Müll verursache, solle den entweder ordnungsgemäß in den aufgestellten Abfalleimern entsorgen oder mit nach Hause nehmen.

In regelmäßigen Abständen rücken die Mitarbeiter des Bauhofs aus, um in den Weinbergen rund um den Korber Kopf aufzuräumen und die oft überfüllten öffentlichen Abfalleimer zu entleeren. „Aktuell wird die Gegend verstärkt abgefahren“, teilt Dietmar Kümmerlen mit, Bauamtsleiter der Gemeinde Korb. Seiner Meinung nach ist der Korber Kopf selbst in Hinblick auf Vermüllung kein Brennpunkt: „Die Leute haben aktuell einfach mehr Zeit, sich draußen zu bewegen. Dadurch wird automatisch mehr Müll öffentlich abgelagert, egal wo“, sagt Kümmerlen. Das gelte für den Korber Kopf genauso, wie für die Weinbergwege außen herum.