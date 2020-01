Korb Das letzte Schlachtfest: Nach 50 Jahren ist Schluss

Insgesamt 55 Kilogramm Sauerkraut werden hier an diesem Vormittag gekocht. Rund fünf Stunden braucht das eingespielte Küchenteam dafür: Christel Willrett (72) zupft das Kraut klein und bereitet es mit Apfelsaft, Weißwein und Schweinebauch vor. Margarethe Schneck, die bald 95 Jahre alt wird, notiert sich haarklein, wann das Kraut von der Herdplatte muss. Ihre Tochter Rose Schaaf (58) hilft ebenso mit wie Getrud Pönnighaus (86), die das Kraut am Ende kräftig umrührt und in drei große Waschzuber füllt.

Mit einem Kochtopf in der Hand sagt Rose Schaaf: „Es ist besser, aufzuhören, wenn die Leute noch sagen: Das ist aber schade. Ich bin sicher, wenn etwas endet, wird auch etwas Neues entstehen.“

So sieht es auch Diakonin Konieczny: „Ein halbes Jahrhundert, das soll uns erst einmal jemand nachmachen“, sagt sie, „wir hören auf, solange es noch schön ist.“ Und etwas Neues, wie Schaaf es sich wünscht, sei eigentlich schon entstanden: Der Mittagstisch im Gemeindehaus Schaltenberg locke einmal im Monat 50 bis 60 Leute an. „Wir haben eine Plattform geschaffen, wo Menschen sich begegnen können“, sagt die Diakonin. Darum ging es auch beim Schlachtfest immer: Die ehemaligen Landfrauen schälen Kartoffeln, die Obst- und Gartenbauer brutzeln, Kirchenleute kochen Kraut und Schüler der Gewerblichen Schule unter Willi Scheibel bauen die Schnitzelhütte auf. Am Sonntagmittag dann lassen es sich alle Korber gemeinsam schmecken.

Und tun dabei noch etwas Gutes: Zehn Prozent des Erlöses spendet die Kirchengemeinde an „Brot für die Welt“. Das wird auch beim 50. und letzten Schlachtfest in Korb so sein. Der Rest wird laut Ankündigung für den Erhalt der Korber Kirche eingesetzt.

Kritik von Tierschützern

Wobei zur Wahrheit auch gehört, dass nicht alle Menschen das Fest vermissen werden. Vor drei Jahren hatte Diakonin Konieczny eine Kampagne der Tierschutzorganisation Peta auszuhalten. Die Aktivisten boten der Kirchengemeinde eine Spende von 500 veganen Würstchen an, wenn diese das Fest als „Veggie-Fest“ unter dem Motto „Tiere achten statt schlachten“ feiern würde. „Die Leute kommen wegen der Schnitzel“, sagte die Diakonin damals und lehnte ab. Das vegetarische Angebot werde von den Gästen ja kaum wahrgenommen. Das Fest wurde schließlich veranstaltet wie immer – und Konieczny erinnert sich heute noch an einige böse Briefe, aber auch viel Zuspruch.

Das Schlachtfest beginnt an diesem Sonntag, 26. Januar, um 11 Uhr im Gemeindehaus Schaltenberg (Gutenbergstraße 4). Veranstalter ist die evangelische Kirchengemeinde. Ab 14.30 Uhr ist die Kaffeetafel eröffnet. Um 17 Uhr endet die Bewirtung.