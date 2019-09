Korb Die Hallenbad-Sanierung wird teuer

Je länger es sich hinzieht, desto teurer kommt Korb die Sanierung seines Hallenbads, rechnete Architekt Gerhard Richter am Dienstagabend dem Gemeinderat vor. Beim Vergleich der anfänglichen Berechnung vom April 2017 mit Oktober 2019 stiegen die Ausgaben um immerhin 15 Prozent. „Da die Handwerksbetriebe in der Region immer noch gut ausgelastet sind, ist noch keine Trendwende erkennbar“, sagte Richter. In bäderbautypischen Gewerken habe man bei Edelstahl-, Fliesen- respektive Folierarbeiten allein in den vergangenen 15 Monaten Einheitspreissteigerungen von 25 bis 50 Prozent bei öffentlichen Ausschreibungen hinnehmen müssen.

Ursprünglich vorgesehen waren 3,4 Millionen Euro Baukosten

So sei zu erklären, dass aus den 2015 ursprünglich vorgesehenen 3,4 Millionen Euro Baukosten im April 2017 bereits 4,3 und mittlerweile fünf Millionen geworden sind, sagte Gemeinderat Eberhard Negele (CDU/Freie Wähler). Wenn die Entscheidung über den Bau weiter verschoben werde und weiter nach besseren Lösungen gesucht werde, dann gelinge es vielleicht, an der einen oder anderen Stelle Kosten zu sparen, das Abwarten zöge aber weitere Preissteigerungen nach sich. „Es wird Zeit, dass wir mal einen Knopf machen und zu einer Entscheidung gelangen“, sagte Negele. „Irgendwann“, assistierte Bürgermeister Jochen Müller, müsse sich der Gemeinderat entscheiden und sagen, was er wolle, damit man loslegen könne.

Die Entscheidung selbst fiel dann nach intensiver Diskussion einstimmig. Nach seiner Sanierung wird das Hallenbad mit zehn mal zehn Zentimeter großen rutschhemmenden Fliesen aus Feinsteinzeug in den Farben Pastellgrün, -rot und -gelb vor weißen, hellgrauen und grauen Hintergrundtönen bestückt. Dabei handelt es sich nicht nur um eine preisgünstige Variante, sondern die vielen Fugen würden auch dazu beitragen, die Rutschgefahr zu verringern.