Korb.

Diebe sind am Montag (28.8) zwischen Mitternacht und 6.45 Uhr in der Fritz-Klett-Straße in Korb gewaltsam in ein Bürogebäude eingedrungen. Sie erbeuteten Kameras, einen Autoschlüssel sowie eine Kassette mit etwas Bargeld. Hinweise zum Tatgeschehen, bei dem eine Eingangstüre beschädigt wurde, nimmt die Polizei in Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950422 entgegen.