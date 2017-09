Korb Einbrüche fehlgeschlagen

Ob es derselbe Täter war, sich gegen 20.20 Uhr an einem Wohnhaus in der Daimlerstraße zu schaffen machte, ist nur zu vermuten. Er hantierte dort an zwei Terrassentüren, ehe er von einer Passantin gestört wurde und sodann von seinem weiteren Vorhaben abstand nahm. Der Schaden an den beiden Türen beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweise zu den Einbruchsversuchen nimmt die Polizei in Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.