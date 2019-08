Korb Erweiterung der Urbanschule schreitet voran

Der schwierige Teil ist geschafft: Die Arbeiten im Erdreich

Auf der Baustelle selbst zeichnen sich die Konturen des Neubaus bereits ab. Die zukünftige Mensa-Küche ragt bereits als Beton-Quader hervor. Sebastian Frerichs, Bauleiter des zuständigen Architektenbüros, ist zufrieden: „Wir haben den schwierigen Teil erledigt: Alles, was unten im Erdreich drin ist. Anschlüsse, Fundamentierung, und so weiter. Anfang, Mitte nächster Woche kommt die Bodenplatte. Dann wächst das Gebäude einfach nur noch nach oben, ohne große Herausforderungen.“ Bis zum Ende des Jahres soll der Rohbau des neuen Gebäudes stehen, dann beginnen der Innenausbau und die Fassadenarbeiten.

Anfang 2021 muss dann vermutlich die Schule geräumt werden, die Schüler ziehen unter anderem in den Neubau, die Sanierung des Altbaus beginnt.

Der Korber Hochbau-Chef Joachim Kautz kündigt an: „Der Bau wächst kontinuierlich, auch während der Schulzeit. Aber die Baumaßnahmen am Altgebäude finden dann nur noch in Absprache mit der Schule zu möglichst unterrichtsfreien Zeiten statt. Das ist das Ziel.“