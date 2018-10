Korb/Fellbach Korberin überrascht Einbrecher und verjagt sie

Korb/Fellbach.

Am Samstagabend gegen 19 Uhr sind unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in Korb eingedrungen. Durch die dabei verursachten Geräusche wurde die Eigentümerin der Wohnung auf den Vorgang aufmerksam und ging unverzüglich in das Zimmer. Sie stellte fest, dass die Terrassentüre offen stand. Die Einbrecher wurden offenbar durch die Geschädigte bei der Tatausführung gestört und flüchteten, ohne etwas zu stehlen. An der aufgebrochenen Terrassentüre entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.