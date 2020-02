Korb Festnahme auf Seeplatzfest: 21-Jähriger vor Gericht

Polizisten waren in Zivil auf dem Fest unterwegs

Circa eine Stunde später, erinnert sich der Angeklagte, seien er und seine Kumpels auf dem Seeplatzfest von Zivilpolizisten auf die beschädigte Tür angesprochen und festgehalten worden. Eine Streifenbesatzung nahm schließlich nur ihn mit auf die Wache nach Waiblingen, wo er fotografiert und schließlich laufen gelassen wurde. „Ich habe das erst gar nicht richtig ernst genommen“, sagte der junge Mann im Amtsgericht. Seinen Kumpel habe er nicht anschwärzen wollen. Allerdings habe er schon bei seiner Vernehmung durch die Polizei bestritten, dass er es war, der sich gegen die Tür geworfen hatte. Genau das will aber ein Zeuge beobachtet haben.

Der 44-Jährige wohnt ebenfalls in der Winnender Straße, gegenüber der Geschädigten. Er hat die Szene vom Balkon aus beobachtet. Glaubt man ihm, so sind alle drei jungen Männer die Treppe hinaufgestiegen. Der von ihnen, der am auffälligsten gekleidet war, mit einem zweifarbigen T-Shirt, sei dann „mit der Schulter voraus“ gegen die Tür gesprungen, ehe das Trio lachend weitergezogen sei.

Der Zeuge rief die Polizei, beschrieb den Beamten die drei Männer – am detailliertesten den mit dem markanten Shirt. Dieser wurde kurze Zeit später verhaftet, erhielt dann einen entsprechenden Strafbefehl, legte Einspruch ein und fand sich jetzt auf der Anklagebank wieder.

Ein zweiter Kumpel, ein 22-Jähriger, stützte vor Gericht die Version des Angeklagten, ein Dritter sei’s gewesen. Das habe dieser auf den Strafbefehl an seinen Freund hin auch schriftlich zugegeben, sprich ein Schuldeingeständnis beim Amtsgericht hinterlegt.

Für Staatsanwältin kommt Freispruch nicht infrage

Zur Verhandlung konnte der junge Mann, der die Tür tatsächlich beschädigt haben soll, aber kurzfristig nicht erscheinen, um den womöglich falsch Beschuldigten zu entlasten. Für die Staatsanwältin kommt deshalb und auch aufgrund der detaillierten Zeugenaussage des Nachbarn ein Freispruch nicht infrage.

„Ich gehe Stand jetzt davon aus, dass der Angeklagte es war“, sagt sie, bietet aber einen Ausweg an: das Verfahren gegen die Zahlung der Reparaturkosten an die Korberin einzustellen. Das will der Angeklagte nach reiflicher Überlegung nicht. „Ich war’s nicht. Ich bin auch dafür, dass die Geschädigte so schnell wie möglich ihr Geld kriegt. Aber ich möchte nicht irgendeinen Eintrag bei der Staatsanwaltschaft haben für etwas, was ich nicht getan habe.“

Entschuldigung im Gerichtssaal bei der Eigentümerin der Tür

Schließlich wird die Verhandlung unterbrochen. Jetzt muss ein neuer Termin gefunden werden. Die Richterin möchte den Dritten im Bunde zur Sache hören, der die Schuld angeblich auf sich nimmt.

Der Angeklagte selbst sagte eine schnelle Entschädigung der Korberin unabhängig vom weiteren Verlauf des Verfahrens zu. Bei der 65-Jährigen, die für knapp 700 Euro ihre Haustür reparieren lassen musste, hatte er sich zuvor persönlich im Gerichtssaal entschuldigt, auch dafür, dass sich niemand zur Schadensregulierung bei ihr gemeldet hat: „Es tut mir leid im Namen von allen, die dabei waren.“