Korb Feuerwehr löscht Garagenbrand

Niemand verletzt worden ist am Mittwochabend bei einem Brand in einer Garage. Dieser ereignete sich in der Straße Im Beutelsgraben kurz nach 19 Uhr. Laut Polizei hatte der Besitzer im Garagenanbau eine Gasflasche an einen Heizstrahler angeschlossen. Aufgrund eines Defekts an diesem kam es zu einer Stichflamme, und die Garage, in der kein Auto stand, fing Feuer. Der Eigentümer rettete sich ins Freie. Die Korber Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Gefahr für umliegende Häuser bestand nicht. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.