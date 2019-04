Korb Freibad seit Ostermontag offen

Warm ist's nur am Beckenrand

Sie würde den Feiertag ausnutzen und mit ihren Buben Emil und Manni so lange bleiben, wie es ihr Spaß macht, erklärte Birgit Scheu, die sich ebenfalls am Beckenrand niedergelassen hatte. Solange man nicht zum Schwimmen ins Wasser gehe, seien die Temperaturen sehr einladend. Sie sei Mitglied des Bädlesvereins und zähle sich zu den Stammbesuchern. Birgit Scheu schätzt die vertraute Atmosphäre und genießt den aus ihrer Sicht stets gepflegten Zustand des Bads. „Hier ist es sauberer als an so manchem Pool in einem Urlaubshotel. Und das Schönste ist, dass wir in Korb das Bad mitten im Flecken haben. Es ist nur ein kurzer Weg hierher. Und den können die Kinder sogar allein mit dem Fahrrad zurücklegen, ohne Begleitung.“

Kinder und Jugendliche zahlen 1,50 Euro für einen Besuch. Die Saisonkarte gibt es für nur 20 Euro.

Früh geöffnet

Geöffnet hat das Korber Bädle von 12 Uhr an, in den Ferien von 10 Uhr an. Früh badende Vereinsmitglieder haben jedoch auch schon von 9 Uhr Einlass an, so der Zweite Vorsitzende Andreas Warth.