Korb Gebühren für Kinderbetreuung steigen

Die Korber folgen mit der Erhöhung der Elternbeiträge um drei Prozent einer Empfehlung des Gemeindetags, Städtetags und der Kirchenleitungen sowie der kirchlichen Fachverbände in Baden-Württemberg.

Das Ziel bei der Erhebung der Elternbeiträge lautet nach wie vor, einen Deckungsgrad von 20 Prozent der Betreuungskosten zu erreichen. Die Festsetzung der Kosten erfolgt nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren im Familienhaushalt. In Korb wird dieser Deckungsgrad ab September bei den Familien erreicht, die ihr einziges Kind in eine Betreuungseinrichtung schicken. Mit ihren Beiträgen decken sie dann zwischen 20 und 25 Prozent der Kosten für den jeweiligen Betreuungsplatz. Das Angebot reicht von 30 bis 55 Stunden in der Woche. Je mehr Kinder unter 18 Jahren in einem Haushalt leben, desto geringer ist der Beitrag, den die Eltern leisten müssen. Ab fünf Kindern entfallen die Gebühren ganz.

Drei Gegenstimmen von den Grünen

Interessant ist auch der Blick auf die Gebührenobergrenze. Die zeigt, wie hoch der Beitrag wäre, würde die Kommune nichts beisteuern, deckten die Elternbeiträge also 100 Prozent ab. Für einen ganz regulären Kindergartenplatz mit sechs Stunden Betreuung am Tag würden 781 Euro fällig. Stattdessen sind es ab September im höchsten Fall 160 Euro im Monat.