Korb Gift im Schul-Fußboden: Luftfilter als "Placebo"?

Zwar sind die Naphthalin-Werte in der Klassenzimmerluft so niedrig, dass das Gesundheitsamt keine akute Gefahr für Schüler und Lehrer sieht. Dennoch hat der Gemeinderat entschieden, dass der belastete Parkettboden während der Sanierung der Schule im Jahr 2021 herausgerissen und ersetzt wird. Das kostet die Gemeinde voraussichtlich eine Viertelmillion Euro. Hinzu kommen jetzt weitere 17 000 Euro für Luftfilter, die in den Klassenräumen die Schadstoffe minimieren sollen. Über den Sinn dieser Maßnahme gehen die Meinungen auseinander.

„Es wäre schwierig gewesen, die Eltern hinzuhalten"

„Die Eltern waren und sind sehr besorgt“, sagt Michaela Branz, Elternbeiratsvorsitzende an der Gemeinschaftsschule Korb. Sie hat Verständnis dafür, auch wenn die Messungen nicht auf eine akute Gefahr hinweisen. „Mich beruhigt’s total, dass die Filter jetzt kommen“, sagt sie. Dass die Gemeinde so schnell reagiert hat, findet sie super. Wäre das nicht passiert, hätte sich die Vorsitzende des Beirats für die Eltern eingesetzt.

Cora-Constanze Sommerey, die bis vor kurzem noch stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende an der Gemeinschaftsschule war und für die Grünen im Gemeinderat sitzt, sagt: „Es war kurz davor, dass ein kompletter Schulstreik ausgebrochen wäre.“ Von Sommerey stammt die Idee, Luftfilter einzusetzen, um die Naphthalin-Werte zu drücken. Vorbild ist eine Schule im Ruhrgebiet. Dort sind die Werte allerdings zehnmal so hoch gewesen wie in Korb. „Natürlich liegen unsere Werte nicht so hoch“, sagt Michaela Branz. Doch das habe die Eltern nicht besänftigt.