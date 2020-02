Korb Gift im Schul-Fußboden: Neuer Boden zu teuer?

Insgesamt ist das 12-Millionen-Euro-Projekt auf einem guten Weg. Eine Frage, die im Herbst vergangenen Jahres aber eine ganz besondere Brisanz gewonnen hat, ist die nach einem neuen Fußboden im Altbau, den die Gemeinde ursprünglich drinlassen wollte. Wir erinnern uns: Luftmessungen in Klassenzimmern hatten ergeben, dass im Fußboden der Urbanschule der gesundheitsgefährdende Stoff Naphthalin steckt. Der Stoff war in teerhaltigen Parkettklebern enthalten, die in den 60er und 70er Jahren verwendet wurden. Das Gesundheitsamt des Rems-Murr-Kreises sah wegen der geringen Werte keine akute Gefahr für Lehrer oder Schüler, empfahl aber, Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen.

Luftfilter sind im Einsatz, doch welcher Boden kommt rein?

In der Folge hatte der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, für 17 000 Euro Luftfilter in den Klassenzimmern aufzustellen – eine umstrittene Maßnahme, die von vielen als Placebo gegen Elternsorgen bewertet wurde. Mittlerweile sind die Filter im Einsatz. Fest steht seit der Nachricht vom Naphthalin im Schulfußboden auch: Das alte Parkett muss raus. Das treibt die Sanierungskosten in die Höhe.