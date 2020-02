Korb Hallenbad-Sanierung günstiger als gedacht?

Korb.

Das Korber Hallenbad ist seit einer Woche wegen eines technischen Defekts geschlossen: Die Chlorgas-Dosierungsanlage ist kaputt. Am 19. Februar soll es noch einmal öffnen. Allerdings nur für drei Tage, dann ist erst einmal für rund eineinhalb Jahre Schluss mit Planschen in Korb. Schließlich steht die Sanierung des in die Jahre gekommenen Bads an. Wer sich mit regelmäßigen Nutzern unterhält, kann nur zu einem Schluss kommen: Die Arbeiten sind überfällig, zuletzt war unter anderem offenbar die Hallendecke undicht.