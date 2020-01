Korb Happy End für Korber Wohnbaustellen?

Dafür hatte der Schweizer Geschäftsführer der WMC-Muttergesellschaft Immofin UB GmbH gesorgt, ein ehemaliger Geschäftspartner von MIM-Chef Bernhard Meyer, der Widerspruch gegen den Verkauf der Baustelle durch den WMC-Geschäftsführer an die MIM eingelegt hatte. Nun, da das Insolvenzverfahren gegen die MIM eröffnet wurde, scheint dieser Widerspruch aus dem Grundbuch, das die MIM bereits seit November 2018 als Besitzer ausweist, gestrichen worden zu sein.

In ihrer Pressemitteilung beschreibt die MIM diesen Erfolg so: „Wir konnten mit viel Aufwand und Energie die Rahmenbedingungen für alle Beteiligten schaffen, und nun geht es mit Schwung und voller Kraft in die Umsetzung auch dieses Bauprojektes.“ Mit den Wohnbauprojekten sollen nun nach allen Verzögerungen endlich wieder positive Schlagzeilen gemacht werden: Die MIM habe mit dem Stuttgarter Energieentwickler KWA AG eine Kooperation mit dem Ziel geschlossen, dass in die Gebäude in Korb „die modernste und effektivste Energieversorgung“ eingebaut werde. „Für unsere ganzen Bau- und Planungsprojekte ist Nachhaltigkeit nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Richtschnur, nach der wir arbeiten und handeln“, lässt sich MIM-Geschäftsführer Meyer in der Pressemitteilung zitieren. Manche private Bauherren sind erst einmal froh über gedeckte Dächer.