Korb Hausarzt Dr. Eberhard Berg geht in Ruhestand

Die Entscheidung, ob er Hausarzt oder Facharzt wird, musste Eberhard Berg nach seiner Ausbildung zum Internisten im damaligen Krankenhaus Waiblingen auch treffen. Bereut hat er die Entscheidung für die allgemeinmedizinische Richtung nicht – im Gegenteil: „Ich finde, es ist weiterhin eine sinnvolle Tätigkeit.“ Hausärzte nehmen schließlich die Rolle eines Lotsen ein, sagt Berg. Sie behandeln direkt oder verweisen den Patienten an einen passenden Arzt. „Ich finde, das ist eine wesentliche Funktion des Gesundheitssystems.“

Als gelernter Internist bedauert er trotzdem, dass er kleine chirurgische Eingriffe nicht mehr selbst in der Praxis durchführen dürfe – wegen verschärfter Hygienevorschriften. Früher hat er hier und da mal Personen behandelt, die mit einer Scherbe im Fuß zu ihm gekommen sind, oder Warzen entfernt. Einen Ausgleich für diesen Verlust habe er aber in der Betreuung von Läufern gefunden, nachdem er eine zusätzliche Ausbildung zum Sportmediziner gemacht hatte.

"Wir haben vom Freizeitwert her viel gewonnen“

Vieles hat sich in seiner Zeit als Hausarzt geändert, sagt Berg. Rund um die Uhr musste er früher erreichbar sein. Wenn er mit seinem Hund in den Weinbergen unterwegs war, nahm er ein Funkgerät mit. „Das war schon sehr belastend“, erinnert sich der 68-Jährige. Die Arbeitszeiten verbesserten sich durch eine veränderte Organisation innerhalb der Kreisärzteschaft, die sich um die Verteilung der Not- und Wochenenddienste kümmert. Die Dienste kann Berg jetzt einfach abgeben, an Ärzte, die im Kreis extra für den Notdienst eingestellt wurden. „Wir haben vom Freizeitwert her viel gewonnen“, sagt Berg.

Auch die Technik habe den Ärzten die Arbeit nach und nach einfacher gemacht. Um erreichbar zu sein, nutzte Berg erst ein Funkgerät, dann ein leichter zu handhabendes Handy. Früher füllte er die Patientenkartei schriftlich, heute nimmt ihm das die elektronische Gesundheitskarte ab. Auch die Formulartechnik, also das Erstellen von Rezepten und Überweisungen, sei inzwischen erheblich leichter. Dass die Bürokratie in der Praxis mehr geworden ist, sei aber natürlich auch richtig. Das liege an neuen Vorschriften und dem Datenschutz. Berg sieht es pragmatisch: „Es ist schon viel, aber es muss gemacht werden.“

Bald gehört all das nicht mehr zu seinen Aufgaben, lediglich beim Herzsport will der 68-Jährige noch ehrenamtlich als Arzt tätig sein. Denn: „Übungsleiter und Ärzte fehlen.“ In Endersbach betreut er bereits seit rund 15 Jahren Patienten mit Herzkrankheiten bei der Rehabilitation. Für den Ruhestand hat Berg sich ein paar Dinge vorgenommen: seine Napoleon-Sammlung im Bücherregal sortieren, regelmäßig Sport machen und Zeit im Garten auf dem Kleinheppacher Kopf verbringen. „Ich werde sicherlich in Korb bleiben“, sagt der gebürtige Geislinger. „Hier fühle ich mich wohl.“