Korb Hund beißt jungem Reh ein Bein ab

Der Jagdpächter beobachtet oft, dass Hundebesitzer sogar im Dunkeln in den Wald gehen – und die Hunde dort rennen lassen. Er vermutet, dass es sich dabei oft um solche Tiere handelt, die sowieso nicht so gut gehorchen und sich nicht ohne weiteres mit anderen Hunden vertragen. Deshalb gingen die Besitzer mit ihnen spätabends raus, wenn sonst niemand mehr unterwegs sei, nimmt er an. Er weiß aus eigener Erfahrung, dass Hunde viel Beschäftigung und Auslauf brauchen. Er erinnert sich an seinen verstorbenen Jagdhund: „Der konnte gar nicht so viel laufen, wie er überschüssige Energie hatte.“

Ein Hund, der ein Reh gerissen hat, wird es womöglich wieder tun

Die Hunde aber ohne Rücksicht auf das im Wald lebende Wild nach Lust und Laune durch die Gegend rennen zu lassen, ist keine Lösung. Denn hat ein Hund einmal Jagderfolg, wird er es immer wieder versuchen. „Der Hund, der dieses Reh gerissen hat, hat jetzt genau das getan, wofür er von seinem Urahn, dem Wolf, Instinkte hat. Er hat jetzt wortwörtlich Blut geleckt.“

Durch die Corona-Krise verschärfe sich die Situation zusätzlich: Alle sind jetzt im Wald unterwegs, egal ob mit oder ohne Hund. „Der Freizeitdruck ist unheimlich hoch. Die Leute gehen überall hin. Ich sehe plötzlich Leute mit ihren Hunden aus Waldstücken herauskommen, wo weit und breit kein Weg in Sicht ist“, erzählt Mehrer. Dadurch werden die Rückzugsgebiete des Wilds plötzlich unsicher: „Die Tiere finden keine Ruhe mehr.“ Man solle deshalb unbedingt auf den Wegen bleiben und Dickungen und Rückzugsbereiche von Wild nicht betreten, selbst wenn die Corona-Langeweile plagt und auf den üblichen Strecken viel mehr los ist als sonst.

Was kann man aber tun, wenn der Hund an der Leine bleiben soll und nicht so rennen darf, wie er es braucht? „Man kann Hunden auch Aufgaben für den Kopf geben, dann sind die gleich viel ausgeglichener“, schlägt Mehrer vor. Das geht auch ganz bequem zu Hause. Er habe seinem Hund zum Beispiel immer Gegenstände in der Wohnung versteckt, die ihm dieser dann bringen musste. Das Tier hatte viel Spaß dabei.