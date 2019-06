Korb Initiative macht weiter mobil gegen Tierkrematorium

„Nein zum Tierkrematorium im Gewerbegebiet Unteres Gewässer“ heißt es auf dem Flugblatt. Darunter ist ein großes Stoppschild gedruckt und ein Dank an den Korber Gemeinderat. Der hatte sich im Mai dem Widerstand der Initiative angeschlossen, als er einem Antrag der Fraktion CDU/Freie Wähler zustimmte, „dass die Gemeinde Korb alle Möglichkeiten nutzen soll, um die Errichtung eines Tierkrematoriums (...) im Gewerbegebiet in Korb zu verhindern“ (wir berichteten). Aktueller Anlass für das Flugblatt ist der Erörterungstermin des Landratsamts zur Verbrennungsanlage, der nun feststeht: Er findet statt am Mittwoch, 24. Juli, von 9 Uhr an in der Mehrzweckhalle Kleinheppach.

Die Bürgerinitiative vertritt die Meinung, dass ein Kleintierkrematorium nicht in die Umgebung passt, in der Gastronomie, ein Lebensmittelmarkt und zahlreiche Wohnungen von Gewerbetreibenden angesiedelt sind. Sie fordert die Gemeinde auf, mit Hilfe des Baugesetzbuches eine Veränderungssperre zu erlassen. „Das Bauvorhaben Tierkrematorium an diesem geplanten Standort bedeutet einen erheblichen Imageschaden für alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Korb!“, heißt es auf dem Flugblatt.

Nicht alle Korber sind dagegen