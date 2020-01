Korb-Kleinheppach Wo wird gebaut, wo tut sich nichts?

Korb-Kleinheppach.

Wohnraum ist knapp und begehrt, auch in der Korber Ortschaft Kleinheppach. Seit Jahren läuft die Innenverdichtung: Alte Scheunen weichen, neue Wohnhäuser wachsen aus dem Boden. Doch mancherorts – zum Beispiel in der Kelterstraße, wo die Firma Wohnwert das Grundstück offenbar loswerden möchte – sind die Projekte ins Stocken geraten. Im November 2018 hatte unsere Zeitung einen Blick auf vier Wohnbauflächen in Kleinheppach geworfen: auf die Brunnenstraße, wo das neue Dorfgemeinschaftshaus entsteht, auf das ehemalige Gasthaus Lamm, auf das Projekt in der Endersbacher Straße 5 und auf das Grundstück in der Kelterstraße, wo einstmals die Kleinheppacher Kelter stand. Insgesamt rund 60 Wohnungen sollen im Ort entstehen, berichteten wir damals, weitere 60 in den Neubaugebieten Westrand Hofäcker 1 und 2 nicht mitgerechnet. Mehr als ein Jahr ist seither vergangen. Wie ist der Stand der Dinge beim Dorfgemeinschaftshaus, was tut sich ums Lamm herum? Und wieso liegt das Grundstück, auf dem einst die Kelter stand, noch immer brach?