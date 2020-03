Korb Zwei Arztpraxen wegen Coronavirus-Infektionen geschlossen

Waiblingen.

Zwei Allgemeinmediziner in Korb sind offenbar positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie können vorübergehend keine Patienten empfangen. Ein entsprechendes Gerücht hatte in Korb die Runde gemacht – per Anrufbeantworter bestätigen die Mediziner ihre Infektion. Wer in der Praxis von Dr. Garfami anruft, bekommt folgende Information: „Wir wurden positiv auf Corona getestet, deshalb bleibt die Praxis bis einschließlich 17. April geschlossen.“ Nur „in wirklich dringenden Notfällen“ sollten sich Patienten an die vertretende Praxis wenden. Und auch wer versucht, den Korber Allgemeinmediziner Bernd Herbstreit zu erreichen, hört: „Unsere Praxis ist im Moment geschlossen. Wir befinden uns in Quarantäne wegen Infizierung mit Covid-19, also dem Coronavirus.“ Bis 10. April bleibt diese Praxis zu. Rezeptwünsche will das Team weiterhin erfüllen. Wer aber eine Behandlung braucht, soll sich ebenfalls an einen Vertreter in Korb wenden.