Korb Nachfolger für Raimon Ahrens gesucht

Vom Korber Rathaus auf den Bürgermeisterstuhl: Keine Seltenheit

Dass Mitarbeiter aus dem Korber Rathaus aus dem Stand den Karrieresprung auf einen Bürgermeisterstuhl schaffen, ist nichts Ungewöhnliches. Torsten Kunkel wurde Bürgermeister von Pfedelbach, Holger Lehr zunächst Ortsvorsteher, danach Bürgermeister im Oberschwäbischen. Stefanie Müller schaffte den Sprung zur Bezirksvorsitzenden.

Nachfolger für Ahrens gesucht

Zur Frage der Nachfolge sagte Jochen Müller gestern, die Stelle werde öffentlich ausgeschrieben. Die Gemeinde habe zwar den Grundsatz, sich die örtlichen Bewerber, wenn solche da sind, anzuschauen, aber die öffentliche Ausschreibung einer Amtsleiterstelle sei auch diesen örtlichen Mitarbeitern von Nutzen, wenn es dann zur Beförderung kommen sollte. Was den Amtsantritt in Rudersberg angehe, werde es eine einvernehmliche Lösung geben. „Ich würde ihn so lange wie möglich behalten. Wir müssen schauen, was da für beide Seiten ein günstiger Zeitpunkt ist.“