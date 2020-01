Korb "Nachtwanderer": Im Einsatz gegen Lärm und Müll

Das heißt aber nicht, dass es die Nachtwanderer nicht mehr gibt. Noch immer ist eine Gruppe um Walter Schwarz (72) und Manfred Leichnitz (58), die schon bei der Gründung dabei waren, in Korb unterwegs. Kürzlich wurden die Ehrenamtlichen mit neuen roten Jacken und Mützen eingedeckt. Schließlich sind sie das ganze Jahr über im Einsatz, wenn auch derzeit mangels Personal nur noch einmal im Monat. Als einzige Frau ist die 87-jährige Heidi Gröger im Einsatz – sie wünscht sich weibliche Verstärkung. Weitere Mitglieder würden auch den vierten Nachtwanderer Dieter Nickel (64) freuen – wer Interesse hat, Teil der Gruppe zu werden, für den stellt Hauptamtsleiterin Adalina Agejew (Tel. 0 71 51/93 34 11) den Kontakt her.

"Die Jugendlichen merken: Mensch, die kümmern sich"

Derzeit können die Nachtwanderer in Korb keine Brennpunkte ausmachen. Natürlich gibt es aber öffentliche Orte, an denen sich junge Leute gerne treffen, zum Beispiel hinterm Rathaus. Wenn die Musik zu laut ist, bitten die Nachtwanderer höflich darum, sie doch etwas leiser zu stellen, außerdem gibt’s den Hinweis, dass Flaschen und Chipstüten nicht einfach liegen bleiben sollten. Die Gespräche verlaufen so gut wie immer höflich, ganz anders als früher auf dem Seeplatz, als sich Alte und Junge teilweise wüst beschimpften. Das dürfte auch daran liegen, dass die Ehrenamtlichen nicht mit erhobenem Zeigefinger umherspazieren. Manfred Leichnitz hat das Gefühl, viele der Angesprochenen freuten sich eher über die Kontaktaufnahme: „Die Jugendlichen merken: Mensch, die kümmern sich.“

Manchmal schaut Nachtwanderer Dieter Nickel am nächsten Tag an den Orten vorbei, an denen er und seine Mitstreiter eine Gruppe angesprochen und für ihren Müll sensibilisiert haben. Wenn alles aufgeräumt ist, sagt er, dann sei das schon „ein kleines Erfolgserlebnis“.