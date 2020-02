Korb Neues Vereinszentrum: Das plant der SC Korb

Dabei geht es einerseits um eine belastbare Kostenschätzung: Für eine professionelle Sporthalle würden aktuellen Berechnungen zufolge mindestens 3,5 Millionen Euro fällig. Die abgespeckte Version eines Industriehallen-Bauers gäb’s eventuell rund eine Million günstiger. „Wir tendieren für die Vorplanung zu einem erfahrenen Sporthallenplaner, wohl wissend, dass unsere Budgetplanung als sehr ambitioniert angesehen wird“, sagt Stark. Außerdem wird die Planung auch zeigen, ob das, was der Sportclub sich vorstellt, am Standort bei der Ballspielhalle, den die Gemeinde dem Verein in Erbbaupacht überlassen wird, überhaupt realisierbar ist.

„Wir sind der Gemeinde sehr dankbar, aber das Grundstück birgt seine Herausforderungen“, sagt Nicole Steichele. Es hat eine leichte Hanglage, ist recht kurz und schmal. Armin Stark sagt: „Wir müssen vermutlich zwei- oder dreistöckig bauen. Das schlägt sich im Geld nieder, eine ebenerdige Lösung wäre natürlich deutlich günstiger. Wir werden auch nicht ganz ohne Baggerarbeiten und Stützmauern zum Kleinspielfeld hin auskommen, was auch noch mal teuer wird.“ Barrierefrei soll das Sportvereinszentrum sein, „das ist eine Pflichtaufgabe für den Architekten“, sagt Stark. Daraus ergeben sich weitere Fragen: Braucht die Halle einen Aufzug? Oder Eingänge auf mehreren Ebenen? „Das ist Gott sei Dank Architektensache“, sagt Steichele.

Die alte SC-Halle steht auf „attraktivem Bauland“

Was hingegen Sache des Vereins ist: die finanziellen Mittel zu organisieren. Einerseits soll der Bau aus Eigenkapital finanziert werden. Dazu wird sich der Verein an den Verkauf des Grundstücks mitten im Ort machen, auf dem die alte SC-Halle steht. „Das ist attraktives Bauland“, sagt Nicole Steichele, „das müssen wir natürlich zu einem guten Preis loswerden“. Außerdem werden bereits symbolische „Backsteinspenden“ gesammelt – 50 bis 500 Euro kann jeder an den SC spenden. Tombolas, Aktionen beim Straßenfest und dergleichen sollen zusätzlich Geld in die Kasse spülen. Und auf eines können sich die SC-Mitglieder ebenfalls schon einstellen: höhere Mitgliedsbeiträge, wenn der Neubau steht.

Im April wird zudem ein Sponsoringprojekt anlaufen, durch das Firmen und Gewerbetreibende die Möglichkeit haben, das Bauprojekt zu unterstützen. Überdies plant der SC Fördermittel ein, beispielsweise vom Württembergischen Landessportbund. Und dann wird natürlich, wenn es im Sommer belastbare Zahlen gibt, die Gemeinde um einen Zuschuss gebeten – zusätzlich zum Erbbauzins für das Grundstück, der dem SC ja erlassen werden soll.

Die Korber Sportler betonen: Wir leisten uns hier keinen Luxus, wir wollen Engpässen entgegenwirken und den Verein zukunftsfähig machen. Dabei geht es um mehr als nur ein neues Gebäude. Der SC wird sich strukturell verändern müssen, sein Angebot an die Bedürfnisse der Menschen anpassen, darüber ist man sich im Vorstand bewusst. Auch die Kooperationen mit Schulen und Kindergärten oder Angebote für Berufstätige könnten ausgebaut werden, gleichzeitig soll der Gemeinschaftsgedanke gestärkt werden, auch durch den Neubau. Steichele: „Wenn ich Anonymität will, kann ich ins Fitnessstudio gehen.“