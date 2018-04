Korb Pkw prallt mit Radfahrer zusammen

Am späten Dienstagabend ( 03.04. ) befuhren gegen 23 Uhr ein Radfahrer und ein VW Golf die Kreisstraße ( alte B 14 ) von Schwaikheim in Richtung Waiblingen. In dem Moment, als der Golffahrer den Radfahrer überholen wollte, schert der Radfahrer nach links aus und möchte nach Korb abbiegen. Hierbei kommt es zur Kollision, wobei der Radfahrer schwer verletzt wird. Ein Notarzt versorgt ihn vor Ort, bevor er ins Krankenhaus eingeliefert wird.

Die K1911 war für längere Zeit für den Verkehr gesperrt.