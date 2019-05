Korb Radfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr eine 32-Jährige gegen 8.15 Uhr mit ihrem Mini Cooper vom Erbachhof kommend nach rechts in Richtung Korb auf die K1911 (alte B14) ein. Einige Meter nach der Einmündung stieß ein Rennradfahrer, der auf der Kreisstraße in gleicher Richtung unterwegs war, mit dem Auto zusammen. Offenbar fuhr er auf das Heck des Minis auf. Beim Zusammenstoß zog er sich derart schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die Identität des Radfahrers mittleren Alters konnte bislang noch nicht geklärt werden. Fest steht, dass er eine lange schwarz-gelbe Fahrradjacke, eine lange schwarze Radlerhose und einen blauen Sturzhelm trug. Das rot-schwarze Rennrad ist von der Marke Rose, Typ Xeon Team GF.

Wer Hinweise zum Unfall und zur Identität des verunglückten Radfahrers geben kann, sollte sich mit der Verkehrspolizei Backnang unter Tel. 07904/94260 in Verbindung setzen.