Korb Rekord-Ausgaben, hohe Schulden - für was?

Korb.

Die Pro-Kopf-Verschuldung in Korb wird Ende 2023 mehr als dreimal so hoch sein wie der Landesdurchschnitt. Sie liegt dann nach Berechnungen der Verwaltung bei voraussichtlich 1335 Euro je Einwohner, Durchschnitt in Baden-Württemberg sind 436 Euro. Grund dafür sind die großen Investitionen, die in den kommenden Jahren anstehen. Mehr als 18 Millionen Euro wird die Weinbaugemeinde ausgeben. Der Bärenanteil, 13,3 Millionen Euro, werden per Kreditaufnahme finanziert. Für diese Projekte wird am meisten Geld ausgegeben.