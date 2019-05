Korb Schlangen vor den Wahllokalen

Bei der Europawahl werden die Mitglieder des Europäischen Parlamentes bestimmt. Ein vorläufiges Ergebnis sollte schon am späten Sonntagabend vorliegen.

Die Auszählung für die Kommunalwahlen wird mehrere Tage dauern. Die Wähler in den 1101 Südwest-Gemeinden haben mehrere Dutzend Stimmen, die sie an die Kandidaten für den Gemeinderat vergeben können. Zudem werden in rund 400 Gemeinden die Mitglieder der Ortschaftsräte bestimmt und in 35 Landkreisen steht die Wahl der neuen Kreistage an. Im Großraum Stuttgart wählen die Bürger auch die Mitglieder der Regionalversammlung des Verbands Region Stuttgart.

In Stuttgart haben rund 98 000 Menschen für die Gemeinderatswahlen Briefwahl beantragt - so viele wie nie zuvor. Allerdings schickten nicht alle Briefwähler ihre Unterlagen auch zurück; zudem erschienen manche dann doch lieber persönlich im Wahllokal, wie eine Stadtsprecherin am Sonntag mitteilte. Erfahrungsgemäß dürfte demzufolge mit rund 84 000 Briefwählern für die Gemeinderatswahlen in der Landeshauptstadt gerechnet werden, wie es hieß.