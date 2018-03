Korb Schuppen in Wohngebiet brennt

Im Korber Wohngebiet Linden-/Querstraße ist am Mittwochabend um etwa 19.30 Uhr ein Schuppen mit einem lauten Knall in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 32 Mann vor Ort und verhinderte, dass das Feuer auf das benachbarte Fachwerkhaus übergriff. Ein Rettungswagen war ebenso zur Stelle, eine ältere Frau wurde vor Ort versorgt. Nach Angaben der Polizei gab es aber keine Verletzten. Es wurden zwei Benzinkanister sichergestellt, die Ursache des Brandes war allerdings bis gestern Abend noch nicht geklärt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.